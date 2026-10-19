Oracle Aktie
Marktkap. 345,27 Mrd. EURKGV 38,74 Div. Rendite 0,89%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
AI Analyse
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Kapazitäts- und Umsatzpläne betreffend dürfte der Fokus darauf liegen, ob die jüngste Prognose - ein Umsatz von 225 Milliarden Dollar bis 2029/30 - sowie alle Zwischenziele bis dahin bestätigt würden, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einem Ausblick auf den Investorentag. Er geht, wie er am Dienstag schrieb, sogar davon aus, dass der Softwarehersteller und Cloud-Infrastruktur-Anbieter seine Geschäftsjahresziele 2029/30 sogar anheben wird./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:35 / EDT
rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Overweight
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 200,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 129,51
|Abst. Kursziel*:
54,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 132,72
|Abst. Kursziel aktuell:
50,69%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 263,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
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