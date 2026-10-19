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Oracle Aktie

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KGV 38,74 Div. Rendite 0,89%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Oracle Overweight

16:06 Uhr
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
118,08 EUR 2,48 EUR 2,15%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Kapazitäts- und Umsatzpläne betreffend dürfte der Fokus darauf liegen, ob die jüngste Prognose - ein Umsatz von 225 Milliarden Dollar bis 2029/30 - sowie alle Zwischenziele bis dahin bestätigt würden, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einem Ausblick auf den Investorentag. Er geht, wie er am Dienstag schrieb, sogar davon aus, dass der Softwarehersteller und Cloud-Infrastruktur-Anbieter seine Geschäftsjahresziele 2029/30 sogar anheben wird./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:35 / EDT

rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Overweight

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 200,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 129,51		 Abst. Kursziel*:
54,43%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 132,72		 Abst. Kursziel aktuell:
50,69%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 263,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

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