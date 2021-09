FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Patrizia anlässlich des Whitehelm-Zukaufs von 27,50 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Akquisition des Infrastrukturspezialisten Whitehelm Capital sei ein wesentlicher Katalysator für das Infrastruktur-Wachstum des Immobilienkonzerns, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Transaktion verdreifache sich das Infrastrukturgeschäft von Patrizia auf rund 5 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen mit einem mittelfristigen Wachstumspotenzial auf rund 15 bis 20 Milliarden Euro./edh/bek