MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Patrizia von "Add" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 14,80 auf 8 Euro gesenkt. Ein flaues Geschäft der Immobiliengruppe mit Transaktionen könne erneut niedrigere Prognosen nach sich ziehen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im üblicherweise starken Schlussquartal des Jahres seien nicht viele Verkäufe in Sicht, vor allem keine größeren./bek/he