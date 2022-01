ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 196 Euro belassen. Der Spirituosenhersteller dürfte in den USA stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für China rechnet der Experte mit einer robusten Geschäftsentwicklung und für Indien mit einer Erholung./la/ajx