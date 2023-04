Credit Suisse Group

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Pernod Ricard vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. In China bekomme der Spirituosenhersteller Gegenwind von der Währung und vom Abbau von Lagerbeständen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vierten Geschäftsquartal dürfte sich das aber zum Positiven wenden./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 16:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

