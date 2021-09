ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft sei angesichts des Bewertungsabschlags zur wichtigen Beteiligung an Tencent weiter ein Kauf, schrieb Analyst John Kim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Über Prosus könne man zu einem attraktiven Preis bei dem chinesischen Internetkonzern einsteigen./gl/edh