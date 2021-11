FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen nach Zahlen von 45,80 auf 49,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dem Diagnostik- und Biotechunternehmen habe die Delta-Welle in der Corona-Pandemie im vergangenen Quartal neuen Rückenwind beschert, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die angehobene Jahresprognose erscheine daher konservativ. Außerhalb der pandemiebedingten Sonderkonjunktur laufe es bei der Firma ebenfalls rund, lobte der Experte. Ab 2023 dürften die nicht-covid-bedingten Wachstumstreiber gesunde jährliche Zuwächse ermöglichen./tav/jha/