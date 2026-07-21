Reckitt Benckiser Group Aktie
Marktkap. 37,77 Mrd. EURKGV 12,82 Div. Rendite 3,45%
WKN A420TB
ISIN GB00BSZBP530
Symbol RBGPF
Reckitt Benckiser Group Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Reckitt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5600 auf 5900 Pence angehoben. Am Markt habe man die Herausforderungen zu Anfang des Jahres zu hoch angesetzt, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. Die meisten Widrigkeiten für den Konsum- und Pharmahersteller seien entweder vorübergehender Art oder aber externe Einflüsse. Noch in diesem Monat dürften die Briten die geschäftlichen Ziele neu justieren./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Buy
|Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
59,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,00 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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