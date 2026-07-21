DAX 25.004 +0,0%ESt50 6.258 -0,5%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,6235 -0,3%Nas 25.837 +1,3%Bitcoin 57.723 -1,1%Euro 1,1416 +0,1%Öl 93,36 +2,6%Gold 4.121 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen drehen ins Minus -- Airbus erhöht Gewinnziele bis 2029 und kündigt Aktienrückkauf an -- Samsung, SpaceX, Super Micro, Novo Nordisk, Bayer im Fokus
Top News
Airbus SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt Airbus SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Airbus SE-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold Airbus SE-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Reckitt Benckiser Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
58,72 EUR +0,02 EUR +0,03 %
STU
53,97 CHF +0,58 CHF +1,08 %
BRX
finanzen.net zero
Reckitt Benckiser Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 37,77 Mrd. EUR

KGV 12,82 Div. Rendite 3,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A420TB

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BSZBP530

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RBGPF

Jefferies & Company Inc.

Reckitt Benckiser Group Buy

09:06 Uhr
Reckitt Benckiser Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
58,72 EUR 0,02 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Reckitt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5600 auf 5900 Pence angehoben. Am Markt habe man die Herausforderungen zu Anfang des Jahres zu hoch angesetzt, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. Die meisten Widrigkeiten für den Konsum- und Pharmahersteller seien entweder vorübergehender Art oder aber externe Einflüsse. Noch in diesem Monat dürften die Briten die geschäftlichen Ziele neu justieren./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Buy

Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
59,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,00 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs

09:06 Reckitt Benckiser Group Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs

finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Schwacher Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 gibt nach
dpa-afx Enttäuschende Zahlen: Reckitt verfehlt Umsatzprognosen - Aktie unter Druck
RSS Feed
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs zu myNews hinzufügen