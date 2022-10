FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Pressemeldungen, wonach die Bundesregierung deutlich niedrigere Preisobergrenzen fu?r Strom anstrebt, auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 53 Euro belassen. Die Auswirkungen der ersten Vorschläge fu?r eine Zufallsgewinnsteuer in Deutschland halte er fu?r verkraftbar, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/gl