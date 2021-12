NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach dem Erhalt einer Konzession für einen dänischen Windpark auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Projekt namens Thor untermauere die von RWE erhöhten Wachstumsziele für das Geschäft mit seegestützten Windkraftanlagen, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/mis