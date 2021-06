Aktie in diesem Artikel Salzgitter 26,30 EUR

0,69% Charts

News

Analysen

Salzgitter 26,30 EUR 0,69% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Salzgitter AG mit "Sell" und einem Kursziel von 24 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Einstufung beruhe auf der Erwartung sinkender Stahlpreise im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Salzgitter-Aktie sei angesichts ihrer hohen Bewertung dafür besonders anfällig./mf/edh