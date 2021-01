MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat SAP vor Zahlen für das Schlussquartal 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Wegen der Widrigkeiten der Corona-Pandemie sowie der Bedeutung des Quartals für das Jahr könnte der Softwarehersteller wichtige Eckdaten schon vor den offiziellen Zahlen am 29. Januar präsentieren, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Risiko von Enttäuschungen bestehe, sei aber geringer als bei Konkurrenten. Dazu sei SAP im Branchenvergleich attraktiv bewertet./gl/he