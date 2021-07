FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP auf "Halten" mit einem fairen Wert von 123 Euro belassen. Der Software-Entwickler habe sich selbst ambitionierte, aber erreichbare Ziele gesetzt, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daru?ber hinaus sollte die Harmonisierung der Cloud-Plattform weitere Fortschritte machen. Auf dem aktuellen Kursniveau seien die Aktien in etwa fair bewertet./bek/ajx