ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach einem Investorentag mit Finanzchef Luca Mucic auf "Neutral" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der positive Ton über die Aussichten des Softwareherstellers in der zweiten Jahreshälfte sei erneut angeschlagen worden, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/la