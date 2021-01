NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP anlässlich des bevorstehenden Börsengangs (IPO) der Tochter Qualtrics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Anbieter von Marktforschungssoftware sei in einem Wachstumsmarkt tätig, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit dem IPO dürfte der Softwarekonzern Werte für seine Aktionäre freisetzen./edh/gl