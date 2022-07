ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für SAP von 141 auf 121 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Toby Ogg passte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Kursziel an die gesunkene Branchenbewertung an. Der deutsche Softwarekonzern bleibt jedoch sein Favorit in der europäischen Branche. So sei die finanzielle Wende bisher nicht eingepreist und das Papier biete eine attraktive Risikoprämie. Zudem sorge die Portfoliobreite von SAP und die sich beschleunigende Annahme der Kunden der S4/Hana-Cloudsoftware für Widerstandsfähigkeit./tav/tih