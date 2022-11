LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 130 Euro angehoben. Der Status des Wandels zur Cloud und zu Abo-Modellen sei entscheidend dafür, in welches Software-Unternehmen Anleger investieren sollten, schrieb Analyst James Goodman in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei SAP beginne nun eine Phase, in der die Neuorientierung Rückenwind bringe./tih/ajx