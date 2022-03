FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Der Autozulieferer habe ein gutes Zahlenwerk zum vierten Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf den Auftragseingang aus dem Bereich Elektromobilität in Höhe von 3,2 Milliarden Euro. Allerdings seien die Unsicherheiten wegen des Kriegs in der Ukraine aktuell sehr hoch./ck/mis