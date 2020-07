FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Schaeffler von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert der Papiere von 7,50 auf 8 Euro angehoben. Das Automobilgeschäft des Industriekonzerns sollte von einer Normalisierung der Autonachfrage in den kommenden Quartalen profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gelte besonders für den chinesischen Markt. Gleichzeitig dürften die nachgelagerten Belastungen im Industriegeschäft etwas geringer ausfallen als bislang angenommen./bek/ag