SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,77 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach vorläufigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die Eckdaten seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Christopher Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der Pharmazulieferer den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:10 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:10 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,30 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,30 €
|Abst. Kursziel*:
-14,78%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
20,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,40%
|
Analyst Name:
Christopher Richardson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|09:16
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:16
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|09:16
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.