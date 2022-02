NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Shell von 2500 auf 2700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach der Vereinheitlichung beider Aktienklassen habe der Ölkonzern sein Aktienrückkaufprogramm beschleunigt und könnte es im zweiten Halbjahr 2022 weiter aufstocken, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des raschen Abbaus des Fremdkapitals in der Bilanz wären weitere aktionärsfreundliche Maßnahmen nicht überraschend, während das Unternehmen von der starken Rohstoffkonjunktur profitiere./edh/mis