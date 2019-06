FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für TAG Immobilien nach der drohenden Deckelung der Mietpreise in Berlin von 18,50 auf 20,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der deutsche Wohnimmobilienmarkt dürfte insgesamt widerstandsfähig bleiben, schrieb Analyst Manuel Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Drastische Regulierungsmaßnahmen seien nicht zu erwarten. Die Nachfrage bleibe hoch und die Zinsen in Europa niedrig. Vonovia bleibe sein Favorit. Mit Blick auf den Berliner Markt bleibt der Experte aber vorsichtig - auch wenn es schwierig vorherzusagen sei, ob die angestrebte Einfrierung der Mieten für fünf Jahre Gesetz werde./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 18:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / 18:53 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.