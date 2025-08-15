DAX 24.416 +0,4%ESt50 5.475 +0,7%Top 10 Crypto 16,05 +0,7%Dow 44.912 -0,1%Nas 21.630 +0,0%Bitcoin 98.855 -0,8%Euro 1,1676 +0,1%Öl 65,92 -0,8%Gold 3.338 +0,2%
TAG Immobilien Aktie

15,58 EUR +0,12 EUR +0,78 %
STU
Marktkap. 2,74 Mrd. EUR

KGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN wurde kopiert
WKN 830350

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0008303504

Symbol wurde kopiert
Symbol TAGOF

Deutsche Bank AG

TAG Immobilien Buy

10:16 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
15,58 EUR 0,12 EUR 0,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Mit der Übernahme von rund 5.300 Neubauwohnungen in Polen für umgerechnet rund 565 Millionen Euro beschleunige der Immobilienkonzern den geplanten Aufbau des dortigen Portfolios von 10.000 Einheiten, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank der Expansion könne TAG die Ausschüttungsquote auf 50 Prozent des für 2026 avisierten FFO1 steigern./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,29 €		 Abst. Kursziel*:
17,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,53%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

10:16 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
18.08.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
18.08.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.08.25 TAG Immobilien Hold Warburg Research
mehr Analysen

