TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,74 Mrd. EURKGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Mit der Übernahme von rund 5.300 Neubauwohnungen in Polen für umgerechnet rund 565 Millionen Euro beschleunige der Immobilienkonzern den geplanten Aufbau des dortigen Portfolios von 10.000 Einheiten, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank der Expansion könne TAG die Ausschüttungsquote auf 50 Prozent des für 2026 avisierten FFO1 steigern./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,29 €
|Abst. Kursziel*:
17,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,53%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
