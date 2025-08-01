TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,65 Mrd. EURKGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Add" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Zahlen seien alles in allem gut ausgefallen, schrieb Andre Remke in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Das Wachstum der erwirtschafteten Mittel aus dem operativen Geschäft (FFO 1) habe auf dem deutschen und dem polnischen Mietmarkt seine Erwartungen übertroffen./rob/bek/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:23 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Add
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
14,96 €
|Abst. Kursziel*:
-6,42%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
14,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,23%
|
Analyst Name:
Andre Remke
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TAG Immobilien AG
|10:01
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|18.07.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|13.06.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
