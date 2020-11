MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Neunmonatszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe alles in allem solide abgeschnitten und damit die Erwartungen der Bank erfüllt, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäftsmodell habe sich in der aktuellen Virus-Krise als robust erwiesen./la/ag