FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer von 56 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Software-Anbieter für Fernzugang, -steuerung und -wartung dürfte sich weiter schwungvoll entwickeln, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Trend in Richtung Fernkonnektivität düfte länger anhalten und zu starken Entwicklung des freien Mittelzuflusses (Free Cashflow) führen. Wegen des überdurchschnittlichen Wachstumsprofils des Unternehmens, der umfassenden Abdeckung des Konnektivitätsmarktes und der globalen Präsenz sei bei der Bewertung relativ zu Vergleichsunternehmen eine Wachstumsprämie angemessen./mis/ag