NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach dem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken beim Softwareanbieter sei attraktiv, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gerade das Firmenkundengeschäft habe deutliches Potenzial./ag/mis