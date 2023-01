UniCredit Outperform

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Unicredit auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,20 Euro belassen. Dem lange erwarteten Sprung des Zinsüberschusses der italienischen Bank im Schlussquartal 2022 dürfte ein deutlicher Anstieg der Kosten und Rückstellungen gegenüber stehen, schrieb Analystin Pamela Zuluaga in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Unicredit sei allerdings im unsicheren Konjunkturumfeld eine der widerstandsfähigsten Banken in Südeuropa./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 07:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

