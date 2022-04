LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 4600 auf 4000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die Inflation dürfte den Lebensmittelhersteller unter dem Strich härter treffen als bislang angenommen, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er reduzierte folglich die Annahme für die Profitabilität im kommenden Jahr. Denn auch 2023 sei diesbezüglich nicht mit einer Entspannung zu rechnen. Seine "Top Picks" in der Branche sind Nestle und Reckitt./bek/tih