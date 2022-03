ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Unilever vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte ein bereinigtes Umsatzwachstum von 3,2 Prozent verzeichnet haben, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das wäre weniger als aktuell am Markt im Mittel erwartet werde./edh/mis