ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever PLC nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 3700 Pence belassen. Profitiert habe der Nahrungsmittelkonzern von einer guten Nachfrage in der Sparte Food & Refreshments, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Im ersten Halbjahr indes könnte die Profitabilität etwas sinken./bek/ck