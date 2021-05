NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever PLC nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Dem Nahrungsmittelkonzern sei ein starker Jahresauftakt gelungen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es offene Fragen hinsichtlich der künftigen Margenentwicklung./mf/ck