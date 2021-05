NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever PLC auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Das erste Quartal des Konsumgüterkonzerns habe nicht zu einem Ende der Debatte zwischen Optimisten und Pessimisten beigetragen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ohne nähere Details zu den Margenzielen und möglichen Aktienrückkäufen seien viele Fragen unbeantwortet geblieben./tih/gl