NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Das bestätigte Margenziel für das Gesamtjahr sei lobenswert, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das hohe Tempo des Rückgangs der Bruttomarge und die ungünstige Kostenentwicklung bestärkten ihn aber in der Überzeugung, dass die Profitabilität des Konsumgüterkonzerns im Jahr 2022 unter verstärkten Druck geraten werde./edh/gl