Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 22,89 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
AI Analyse
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Der Hersteller von Windkraftturbinen habe sich zuletzt herausragend entwickelt, schrieb Akash Gupta in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten die Dänen um mehr als das Doppelte übertroffen. Erstmals seit zehn Jahren habe das Unternehmen zudem nach dem ersten Halbjahr die Jahresziele erhöht./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
251,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,98 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
199,13 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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