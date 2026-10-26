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VINCI Aktie

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VINCI Aktien-Sparplan
107,60 EUR -0,65 EUR -0,60 %
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Marktkap. 58,55 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
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WKN 867475

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ISIN FR0000125486

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Symbol VCISF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

VINCI Neutral

08:21 Uhr
VINCI Neutral
Aktie in diesem Artikel
VINCI
107,60 EUR -0,65 EUR -0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall hat nach den Quartals-Umsatzzahlen am Montag ihr Bewertungsmodell überarbeitet. Der Mischkonzern habe in fast allen Geschäftsbereichen ihre Schätzungen übertroffen. Die Anleger dürften sich indes weiter auf die politischen Entwicklungen in Frankreich und insbesondere auf die mögliche Anhebung einer Infrastruktursteuer fokussieren. Diese bleibe für Vinci und die Branche in den kommenden Monaten eine Belastung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Neutral

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
107,50 €		 Abst. Kursziel*:
32,09%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
107,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,97%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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