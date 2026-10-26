VINCI Aktie
Marktkap. 58,55 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
AI Analyse
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall hat nach den Quartals-Umsatzzahlen am Montag ihr Bewertungsmodell überarbeitet. Der Mischkonzern habe in fast allen Geschäftsbereichen ihre Schätzungen übertroffen. Die Anleger dürften sich indes weiter auf die politischen Entwicklungen in Frankreich und insbesondere auf die mögliche Anhebung einer Infrastruktursteuer fokussieren. Diese bleibe für Vinci und die Branche in den kommenden Monaten eine Belastung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Neutral
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
142,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
107,50 €
|Abst. Kursziel*:
32,09%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
107,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,97%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|03.08.20
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|DZ BANK
|16.03.20
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|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
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|23.09.08
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