FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen Vorzüge auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Tim Rokossa attestierte den Wolfsburgern in einer am Montag vorliegenden Studie solide Quartalsergebnisse. Sonderliche Nachfrageschwäche erlebe der Konzern nicht, so der Experte nach Signalen des Finanzchefs auf einer Roadshow./ag/ngu