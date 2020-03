ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Laut der jüngsten UBS-Konsumentenumfrage habe die Beliebtheit von Elektroautos einschließlich Kaufabsicht ein weiteres Hoch erreicht, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine kurz- und mittelfristigen Absatzprognosen für E-Fahrzeuge erhöht. Unter den europäischen Autobauern dürfte Volkswagen bis 2022 zum Gewinner in puncto Elektromobilität werden. Dagegen wiesen die Premiumhersteller BMW, Daimler und Audi die größten Risiken und einige Nachteile gegenüber Marktführer Tesla auf./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 19:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.