NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach Auslieferungszahlen für das zweite Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der Autohersteller habe auf globaler Ebene mehr Elektrofahrzeuge verkauft als im ersten Jahresviertel, hob Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor. Seinerzeit sei der Absatz deutlich eingebrochen./la/he