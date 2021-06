LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Volkswagen-Vorzugsaktien vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Autokonzern dürfte sich im zweiten Quartal in volatilen Absatzmärkten solide entwickelt haben, schrieb Analyst Kai Mueller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte berücksichtigt in seinem aktualisierten Bewertungsmodell nun auch die jüngsten Absatzzahlen, nahm aber kaum Änderungen an seinen Schätzungen vor./edh/mis