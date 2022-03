LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen im Schlussquartal übertroffen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings fehlten noch Details, um die wirkliche Qualität der Resultate einschätzen zu können. Der Ausblick sei in einem auch wegen des Krieges in der Ukraine schwierigen Umfeld robust./mis/stk