FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für die B-Aktei von Volvo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 schwedische Kronen belassen. In einem schwierigen Umfeld habe der Nutzfahrzeughersteller solide Quartalszahlen geliefert, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auch auf die überraschend starken Auftragseingänge und den starken freien Barmittelfluss./ck/stk