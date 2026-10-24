Volvo (B) Aktie
Marktkap. 56,17 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Der Lkw-Konzern werde gut geführt, schrieb Harry Martin am Freitag in seinem Resümee zum Bericht über ein insgesamt ordentliches Quartal. 2027 erwartet er aber mit gewisser Skepsis. Im Konsens seien der absehbare Gegenwind durch höhere Rohstoffpreise und Preisdruck im Zuge regulatorischer Unsicherheit in den USA noch nicht angemessen eingepreist./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
320,00 SEK
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
27,84 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
353,63 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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