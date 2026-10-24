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Volvo (B) Aktie

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27,83 EUR +0,18 EUR +0,65 %
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Marktkap. 56,17 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
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Symbol VOLVF

Bernstein Research

Volvo AB (B) Market-Perform

14:56 Uhr
Volvo AB (B) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
27,83 EUR 0,18 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Der Lkw-Konzern werde gut geführt, schrieb Harry Martin am Freitag in seinem Resümee zum Bericht über ein insgesamt ordentliches Quartal. 2027 erwartet er aber mit gewisser Skepsis. Im Konsens seien der absehbare Gegenwind durch höhere Rohstoffpreise und Preisdruck im Zuge regulatorischer Unsicherheit in den USA noch nicht angemessen eingepreist./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
320,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
27,84 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
353,63 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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