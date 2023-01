Volvo AB (B) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo B auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 201 schwedischen Kronen belassen. Analyst Tom Narayan wertete die Viertquartalszahlen alles in allem als negativ. Der operative Gewinn im Industriegeschäft liege unter der Konsensschätzung. Verantwortlich hierfür seien die Margen gewesen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einer positiven Überraschung des US-Herstellers Paccar hätten Anleger mit Blick auf die Marktentwicklung in diesem Jahr von Volvo möglicherweise mehr erwartet./bek/tih

