ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo B von 180 auf 151 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Was die Lkw-Bestellungen betreffe, bleibe der Zyklus unsicher, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die längerfristige Perspektive des Nutzfahrzeugherstellers sei schwach. Kurzfristig belasteten wohl Lierferketten-Probleme und der schwächere China-Markt./tih/ag