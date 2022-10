ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo B nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 162 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw- und Anlagenbauer habe zwar eine solide Umsatzentwicklung gezeigt, doch die schwächeren Margen im Lkw-Geschäft dürften dies weiterhin in den Schatten stellen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/mis