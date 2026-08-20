Vonovia Aktie
Marktkap. 17,64 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
AI Analyse
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" belassen. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard schaute am Freitag auf die Nettoanfangsrenditen in der europäischen Immobilienbranche, also die Verhältnisse zwischen tatsächlichen Mieterträgen und dem in die Immobilien geflossenen Kapital. Mit Blick auf die Juli-Daten der tatsächlich eingepreisten Renditen zeichne sich keine Erholung der Immobilienbewertungen ab, so der Experte. Die Portfoliowerte deutscher Wohnimmobilienunternehmen seien sogar eher rückfallgefährdet./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Buy
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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