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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Vonovia SE Buy

14:21 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
19,99 EUR -0,02 EUR -0,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" belassen. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard schaute am Freitag auf die Nettoanfangsrenditen in der europäischen Immobilienbranche, also die Verhältnisse zwischen tatsächlichen Mieterträgen und dem in die Immobilien geflossenen Kapital. Mit Blick auf die Juli-Daten der tatsächlich eingepreisten Renditen zeichne sich keine Erholung der Immobilienbewertungen ab, so der Experte. Die Portfoliowerte deutscher Wohnimmobilienunternehmen seien sogar eher rückfallgefährdet./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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