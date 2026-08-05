Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 15,89 Mrd. EURKGV 15,60 Div. Rendite 2,85%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Informationsdienstleister habe ein starkes Zahlenwerk für das erste Halbjahr vorgelegt und die Jahresziele bekräftigt, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erwartet werde weiterhin ein beschleunigtes Wachstum im Bereich Tax & Legal in der zweiten Jahreshälfte, gestützt von einer starken Akzeptanz verbesserter KI-Lösungen./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Overweight
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
72,42 €
|Abst. Kursziel*:
20,13%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,42%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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