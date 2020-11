Aktie in diesem Artikel Zalando 81,38 EUR

-1,39% Charts

News

Analysen

Zalando 81,38 EUR -1,39% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Volker Bosse nannte in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung die Ergebnisse des Online-Modehändlers sehr stark. Die Marken- und Handelspartner hätten die Aktivitäten auf der Plattform von Zalando in den zurückliegenden Monaten kräftig ausgeweitet. Die Volumina des Partnerprogramms GMV hätten sich auf Jahressicht mehr als verdoppelt./bek/ajx