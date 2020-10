Aktie in diesem Artikel Zalando 84,72 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando nach Vorabzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Onlinehändler habe im dritten Quartal an den entscheidenden Stellen sehr stark abgeschnitten, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch mit Blick auf die erhöhten Ziele sieht er seine optimistische Einschätzung untermauert./ag/mis